«Челси» может уволить Лэмпарда после сегодняшней игры с «Лестером»
14:23
«Челси» уволит главного тренера Фрэнка Лэмпарда, если команда проиграет «Лестеру» в матче 18-го тура чемпионата Англии, утверждает Talk Sport.
Ранее на замену Лэмпарда назывались имена Томаса Тухеля, Массимилиано Аллегри, Брендана Роджерса и Ральфа Хазенхюттля.
«Челси» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на восемь очков.
В последних семи играх чемпионата лондонцы одержали только две победы.
Матч Лестер — Челси пройдет сегодня (начало — 23.15 по московскому времени).
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