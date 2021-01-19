«Челси» может уволить Лэмпарда после сегодняшней игры с «Лестером»

«Челси» уволит главного тренера Фрэнка Лэмпарда, если команда проиграет «Лестеру» в матче 18-го тура чемпионата Англии, утверждает Talk Sport.

Ранее на замену Лэмпарда назывались имена Томаса Тухеля, Массимилиано Аллегри, Брендана Роджерса и Ральфа Хазенхюттля.

«Челси» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на восемь очков.

В последних семи играх чемпионата лондонцы одержали только две победы.

Матч Лестер — Челси пройдет сегодня (начало — 23.15 по московскому времени).