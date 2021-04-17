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«Норвич» вернулся в АПЛ

16:58
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«Норвич» спустя год вернулся в высший футбольный дивизион Англии.

«Канарейки» завоевали путевку в АПЛ за пять туров до окончания Чемпионшипа после того, как «Суонси» уступил «Уикомб Уондерерс» (0:2), а «Брентфорд» не смог в домашнем матче обыграть «Миллуолл» (0:0).

Таким образом, «Норвич», набравший 90 очков в 41 матче, уже не опустится ниже второй строчки.

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