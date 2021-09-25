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«Манчестер Сити» с минимальным счетом победил «Челси»

16:24
«Челси» — «Манчестер Сити» — 0:1. Фото AFP
«Челси» — «Манчестер Сити» — 0:1. Фото AFP
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«Манчестер Сити» с минимальны счетом победил «Челси» на выезде в матче 6-го тура АПЛ. «Горожане» взяли верх со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий Габриэл Жезус.

После этого поражения прервалась победная серия лондонцев, которые в официальных матчах не проигрывали на протяжении девяти встреч.

Благодаря этой победе «Сити» обошел «Челси» в турнирной таблице и теперь занимает 3-е место, набрав 13 очков в 6 матчах. «Челси» с такими же показателями идет следом (4-я позиция).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

6-й тур

«Челси» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:0)

Гол: Габриэл Жезус, 53.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс (Тиагу Силва, 29), Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Канте (Хаверц, 60), Лукаку, Вернер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне (Махрез, 81), Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Фернандинью, 87), Габриэл Жезус, Фоден (Стерлинг, 87).

Предупреждения: Ляпорт, 65. Алонсо, 77. Кристенсен, 78. Рюдигер, 84. Рубен Диаш, 90+6.

Судья: Оливер (Англия).

25 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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