«Манчестер Сити» с минимальным счетом победил «Челси»
«Манчестер Сити» с минимальны счетом победил «Челси» на выезде в матче 6-го тура АПЛ. «Горожане» взяли верх со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал нападающий Габриэл Жезус.
После этого поражения прервалась победная серия лондонцев, которые в официальных матчах не проигрывали на протяжении девяти встреч.
Благодаря этой победе «Сити» обошел «Челси» в турнирной таблице и теперь занимает 3-е место, набрав 13 очков в 6 матчах. «Челси» с такими же показателями идет следом (4-я позиция).
Чемпионат Англии. Премьер-лига
6-й тур
«Челси» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:0)
Гол: Габриэл Жезус, 53.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс (Тиагу Силва, 29), Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Канте (Хаверц, 60), Лукаку, Вернер.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне (Махрез, 81), Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Фернандинью, 87), Габриэл Жезус, Фоден (Стерлинг, 87).
Предупреждения: Ляпорт, 65. Алонсо, 77. Кристенсен, 78. Рюдигер, 84. Рубен Диаш, 90+6.
Судья: Оливер (Англия).
25 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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