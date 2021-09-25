Защитник «Челси» Маркос Алонсо отказался вставать на колено перед матчем против «Манчестер Сити»
Защитник «Челси» Маркос Алонсо не стал вставать на колено перед матчем 6-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
Футболисты английской премьер-лиги встают на колено перед матчами в знак протеста против расизма.
All Chelsea players take a knee apart from Marcos Alonso who says he no longer will pic.twitter.com/x3SWorqJ0x— Rob Harris (@RobHarris) September 25, 2021
21 сентября Алонсо заявил, что больше не будет вставать на колено перед играми, поскольку считает, что этот жест утратил свое влияние.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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