«Астон Вилла» обыграла «Лестер» в матче АПЛ
«Астон Вилла» на выезде обыграла «Лестер» в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии — 2:1.
В составе победителей забитыми голами отметились Олли Уоткинс и Бертран Траоре. За «Лестер» единственный мяч забил Харви Барнс.
«Астон Вилла» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка в 29 матчах. «Лестер» располагается на 19-й строчке — 25 очков.
В других перенесенных матчах 7-го тура АПЛ «Борнмут» дома проиграл «Брайтону» — 0:2.
Голы забили Эван Фергюсон и Хулио Энсисо.
«Ноттингем Форест» на выезде проиграл «Лидсу» — 1:2.
В составе победителей отличились Джек Харрисон и Луис Синистерра. За гостей гол забил Орель Мангаля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|МЮ
|27
|15
|5
|7
|41-37
|50
|
4
|Тоттенхэм
|29
|15
|5
|9
|53-41
|50
|
5
|Ньюкасл
|27
|13
|11
|3
|41-19
|50
|
6
|Брайтон
|27
|13
|7
|7
|51-34
|46
|
7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|
8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48-33
|43
|
9
|Астон Вилла
|29
|13
|5
|11
|39-40
|44
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|29
|10
|9
|10
|29-30
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
14
|Нот. Форест
|29
|6
|9
|14
|24-52
|27
|
15
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|27-57
|27
|
16
|Лидс
|29
|7
|8
|14
|38-49
|29
|
17
|Эвертон
|29
|6
|9
|14
|23-41
|27
|
18
|Лестер
|29
|7
|4
|18
|40-51
|25
|
19
|Вест Хэм
|27
|7
|6
|14
|25-34
|27
|
20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
|12.01
|23:00
|
Фулхэм – Челси
|2 : 1
|18.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|1 : 1
|19.01
|23:00
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|4 : 2
|1.03
|22:45
|
Арсенал – Эвертон
|4 : 0
|1.03
|23:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|15.03
|22:30
|
Саутгемптон – Брентфорд
|0 : 2
|4.04
|21:45
|
Борнмут – Брайтон
|0 : 2
|4.04
|21:45
|
Лидс – Нот. Форест
|2 : 1
|4.04
|21:45
|
Лестер – Астон Вилла
|1 : 2
|5.04
|22:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|22
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5