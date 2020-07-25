«Челси» интересуется Алексом Теллесом

«Челси» претендует на защитника «Порту» Алекса Теллеса, сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Express.

По информации источника, лондонцы хотят усилить левый фланг защиты и рассматривают 27-летнего бразильца как один из вариантов. Сообщается, что на игрока также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В сезоне-2019/20 Теллес провел за «Порту» 47 матчей, на его счету 13 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 32 миллиона евро.