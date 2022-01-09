Клопп будет руководить «Ливерпулем» в матче Кубка Англии, Александр-Арнолд заразился коронавирусом
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп будет руководить командой во время матча 1/32 финала Кубка Англии с «Шрусбери Таун», сообщает пресс-служба английского клуба.
А вот защитник «красных» Трент Александр-Арнолд пропустит встречу. Он сдал положительный тест на коронавирус.
Напомним, Клопп заразился коронавирусом 1 января. Из-за этого немецкий специалист пропустил встречу 21-го тура АПЛ с «Челси» (2:2).
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