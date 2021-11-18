«Челси» готов заплатить 50 миллионов евро за полузащитника «Барселоны» Гави
16:54
«Челси» готов заплатить 50 миллионов евро за полузащитника «Барселоны» Гави, сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонский клуб планирует продлить контракт с полузащитником до 2026 года, установив сумму отступных в размере 1 миллиарда евро. На данный момент сумма отступных прописана в контракте Гави составляет 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 17-летний испанец провел 15 матчей за «Барселону» и отметился одной результативной передачей.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/chelsea-dispuesto-pagar-clausula-gavi-12868709
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