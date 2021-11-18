«Челси» готов заплатить 50 миллионов евро за полузащитника «Барселоны» Гави, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб планирует продлить контракт с полузащитником до 2026 года, установив сумму отступных в размере 1 миллиарда евро. На данный момент сумма отступных прописана в контракте Гави составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 17-летний испанец провел 15 матчей за «Барселону» и отметился одной результативной передачей.