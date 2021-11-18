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«Челси» готов заплатить 50 миллионов евро за полузащитника «Барселоны» Гави

16:54
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«Челси» готов заплатить 50 миллионов евро за полузащитника «Барселоны» Гави, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб планирует продлить контракт с полузащитником до 2026 года, установив сумму отступных в размере 1 миллиарда евро. На данный момент сумма отступных прописана в контракте Гави составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 17-летний испанец провел 15 матчей за «Барселону» и отметился одной результативной передачей.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/chelsea-dispuesto-pagar-clausula-gavi-12868709

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Карен Саркисян все материалы автора

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