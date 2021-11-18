Конте видит во вратаре «Эвертона» Пикфорде замену Льорису

«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, главный тренер «шпор» Антонио Конте видит в 27-летнем англичанине замену нынешнему вратарю команды Уго Льорису. При этом «Эвертон» хочет выручить за Пикфорда более 25 миллионов фунтов — эту сумму клуб заплатил «Сандерленду» за голкипера в июле 2017 года.

В сезоне-2021/22 Пикфорд провел 10 матчей за «Эвертон» и пропустил 13 мячей, отыграв 3 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22,5 миллиона фунтов.