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Конте видит во вратаре «Эвертона» Пикфорде замену Льорису

16:18
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«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, главный тренер «шпор» Антонио Конте видит в 27-летнем англичанине замену нынешнему вратарю команды Уго Льорису. При этом «Эвертон» хочет выручить за Пикфорда более 25 миллионов фунтов — эту сумму клуб заплатил «Сандерленду» за голкипера в июле 2017 года.

В сезоне-2021/22 Пикфорд провел 10 матчей за «Эвертон» и пропустил 13 мячей, отыграв 3 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22,5 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/11/18/jordan-pickford-lined-successor-hugo-lloris-spurs-antonio-conte/

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Иван Торопцев все материалы автора

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