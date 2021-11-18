Роджерс опроверг слухи о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс опроверг слухи о своем возможном назначении в «Манчестер Юнайтед».

«Во-первых, неуважительно задавать такие вопросы, потому что в «МЮ» уже есть человек, который работает с командой, он — хороший тренер и человек. Во-вторых, я не могу комментировать эти слухи, потому что это неправда. Я — главный тренер «Лестера», горжусь тем, что я здесь. Весь этот шум вокруг — это то, что мы не можем контролировать. Я думаю только о следующем матче, об игре с «Челси». Да, слухи могут дестабилизировать ситуацию, но таков современный футбол, в котором много слухов и разговоров. Это часть игры, но я не слежу за этим», — сказал в эфире Sky Sports Роджерс.

13 ноября сообщалось, что Роджерс является главным кандидатом на место в «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Уле Гуннара Сульшера.