Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Роджерс опроверг слухи о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед»

17:37

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс опроверг слухи о своем возможном назначении в «Манчестер Юнайтед».

«Во-первых, неуважительно задавать такие вопросы, потому что в «МЮ» уже есть человек, который работает с командой, он — хороший тренер и человек. Во-вторых, я не могу комментировать эти слухи, потому что это неправда. Я — главный тренер «Лестера», горжусь тем, что я здесь. Весь этот шум вокруг — это то, что мы не можем контролировать. Я думаю только о следующем матче, об игре с «Челси». Да, слухи могут дестабилизировать ситуацию, но таков современный футбол, в котором много слухов и разговоров. Это часть игры, но я не слежу за этим», — сказал в эфире Sky Sports Роджерс.

13 ноября сообщалось, что Роджерс является главным кандидатом на место в «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Уле Гуннара Сульшера.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как правильно приседать с собственным весом? Объясняет тренер
В бундестаге предупредили о последствиях из-за задержки ввода СП-2
0