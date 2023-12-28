«Челси» готов продать Галлахера за 45-50 миллионов фунтов, сам футболист хочет остаться в команде

Стало известно, за какую сумму «Челси» готов расстаться с хавбеком Конором Галлахером.

Как утверждает журналист Бен Джейкобс, клуб из Фулема оценивает 23-летнего игрока в 45-50 миллионов фунтов. Синие могут продать полузащитника в летнее трансферное окно.

При этом отмечается, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает Галлахера важным игроком команды. Сам футболист хочет продолжить выступать за эту команду.

В текущем сезоне хавбек провел 18 матчей в АПЛ, в которых отметился 4 голевыми передачами.

«Челси» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков за 19 матчей.