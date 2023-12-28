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Сегодня, 17:54

Артета заявил, что Деклан Райс оправдывает сумму, которую «Арсенал» заплатил за него

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что полузащитник команды Деклан Райс успешно справляется с давлением со стороны футбольных фанатов и СМИ.

«Каждый раз, когда включаешь телевизор, эксперты только и говорят о Райсе и его успехах. Он очень умен, хорошо справляется со всей этой болтовней. Не каждому футболисту по силам оправдать сумму, которая была заплачена за него. Но у Деклана получается, он блестяще с этим справляется», — цитирует Артету Football.London.

Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» летом этого года за рекордную для британского футбола сумму. Сообщалось, что лондонский клуб заплатил за него 105 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что Райс вошел в тройку самых дорогих полузащитников мира по версии Transfermarkt. Согласно порталу, его рыночная стоимость составляет 110 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.football.london/
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
3
 Астон Вилла 19 12 3 4 40-25 39
4
 Ман. Сити 18 11 4 3 43-21 37
5
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
6
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
7
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
8
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 19 7 4 8 31-29 25
11
 Вулверхэмптон 19 7 4 8 27-31 25
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 18 5 4 9 25-28 19
15
 Кр. Пэлас 19 4 6 9 19-28 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 19 8 2 9 24-25 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
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38 тур
26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 1 : 3
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 0
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 2 : 3
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 0 : 2
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 3 : 2
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 4
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 2 : 1
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 1 : 3
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
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Манчестер Сити

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