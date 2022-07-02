«Челси» готов предложить Стерлингу контракт до 2027 года

«Чесли» проявляет предметный интерес к нападающему «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу. «Синие» готовы заплатить за игрока сборной Англии 50 миллионов евро, пишет журналист Николо Скира.

Сам футболист в случае перехода в лондонский клуб получит контракт до 2027 года.

Ранее появилась информация, что «Сити» проинформировал «Челси» о том, что клуб готов продать нападающего этим летом.

В минувшем сезоне Стерлинг провел 47 матчей за «Сити», забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт нападающего с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2023 года.