Кэррик уверен, что «МЮ» в грядущем сезоне постарается выиграть трофеи

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился ожиданиями от грядущего сезона команды под руководством Эрика тен Хага.

«Я думаю, что он доказал в «Аяксе» и в течение своей тренерской карьеры, что у него твердые убеждения и что у его команд есть свой стиль. Я с нетерпением жду и надеюсь, что они хорошо начнут сезон. Это может быть импульсом в дальнейшем.

Конечно, всегда хочется быть на высоте. Хочется бросать вызов. В начале каждого сезона, «МЮ» ставит цель выиграть трофеи, я уверен в этом году они постараются», — цитирует Кэррика Sky Sports.

Тен Хаг возглавлял «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством амстердамцы дважды стали чемпионами Нидерландов и обладателями Кубка страны. Голландский специалист подписал с «Манчестер Юнайтед» трехлетний контракт.