Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:16

Кэррик уверен, что «МЮ» в грядущем сезоне постарается выиграть трофеи

Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился ожиданиями от грядущего сезона команды под руководством Эрика тен Хага.

«Я думаю, что он доказал в «Аяксе» и в течение своей тренерской карьеры, что у него твердые убеждения и что у его команд есть свой стиль. Я с нетерпением жду и надеюсь, что они хорошо начнут сезон. Это может быть импульсом в дальнейшем.

Конечно, всегда хочется быть на высоте. Хочется бросать вызов. В начале каждого сезона, «МЮ» ставит цель выиграть трофеи, я уверен в этом году они постараются», — цитирует Кэррика Sky Sports.

Тен Хаг возглавлял «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством амстердамцы дважды стали чемпионами Нидерландов и обладателями Кубка страны. Голландский специалист подписал с «Манчестер Юнайтед» трехлетний контракт.

Майкл Кэррик
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
Кутепов стал торпедовцем, Нобоа готов перейти в ЦСКА, «Зенит» покупает защитника из «Црвены звезды». Главные трансферные слухи РПЛ 2 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харви Эллиотт будет выступать за «Ливерпуль» под 19-м номером со следующего сезона

«Челси» готов предложить Стерлингу контракт до 2027 года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости