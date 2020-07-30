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«Челси» готов отдать Кепу в аренду

07:45
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Вратарь «Челси» Кепа Аhрисабалага может покинуть команду, сообщает Daily Mail. Главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда не устраивает уровень его игры. В связи с этим лондонцы рассматривают вариант аренды голкипера.

«Челси» не хочет его продавать, так как цена на вратаря упала. За него «Атлетику» заплатили 80 миллионов евро. Лондонцы готовы отдать 25-летнего испанца в аренду на два сезона. Лэмпард надеется, что ему приобретут нового голкипера.

В текущем сезоне Кепа пропустил 58 мячей в 41 матче. 10 раз он сыграл на «ноль». Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

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