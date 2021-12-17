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Клубы английской премьер-лиги выступают за приостановку чемпионата до 15 января

00:27
Пандемия коронавируса. Фото Getty Images
Пандемия коронавируса. Фото Getty Images
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Значительное количество клубов английской премьер-лиги предлагает приостановить турнир до 15 января в связи с пандемией коронавируса, сообщает 16 декабря ESPN.

По данным источника, руководство клубов считает необходимым поставить турнир на паузу из-за распространения COVID-19 и, в частности, нового штамма Омикрон. Согласно предложению, игры премьер-лиги должны возобновиться 15 января. При этом также планируется провести матчи Кубка Англии 8-9 января.

Ранее были перенесены матчи «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» (16 декабря), «Саутгемптон» — «Брентфорд» (18 декабря), «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» (18 декабря), «Вест Хэм» — «Норвич» (18 декабря) и «Эвертон» — «Лестер» (19 декабря). Причиной переноса стала вспышка коронавируса в клубах.

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Евгений Петров все материалы автора

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