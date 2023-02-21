«Челси» близок к продлению контракта с Канте

«Челси» и полузащитник Н'Голо Канте близки к продлению контракта.

Как сообщает The Telegraph, клуб уверен, что сможет в ближайшее время подписать новое соглашение с французским футболистом. Сам 31-летний полузащитник, чей контракт истекает этим летом, также готов остаться в «Челси».

Канте не выходил на поле с августа 2022 года после операции на задней поверхности бедра. Ожидается, что через пару недель он сможет набрать необходимую игровую форму.