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Сегодня, 20:18

Чемпион мира Эмилиано Мартинес летом намерен покинуть «Астон Виллу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер Эмилиано Мартинес летом намерен покинуть «Астон Виллу». Он хотел бы перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов, сообщает Daily Mail.

30-летний аргентинец является самым высокооплачиваемым игроком команды, получая 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Однако у него регулярно возникают конфликты с главным тренером команды Унаи Эмери.

Контракт Мартинеса с английской командой рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира в составе сборной Аргентины в 28 миллионов евро.

ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
Эмилиано Мартинес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 24 13 3 8 44-35 42
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
7
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
8
 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
14
 Лестер 23 7 3 13 36-41 24
15
 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
17
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
18
 Вест Хэм 23 5 5 13 19-29 20
19
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
25.02 15:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 - : -
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 - : -
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
26.02 16:30
МЮ – Брентфорд
 - : -
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 21 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
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