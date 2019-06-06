CAS принял апелляцию "Манчестер Сити" на решение УЕФА открыть расследование против клуба

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял апелляцию "Манчестер Сити" на решение УЕФА открыть дело против клуба, сообщается в пресс-релизе суда.

УЕФА начал расследование в отношении "горожан" в связи с возможным нарушением клубом правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Дата решения по данному делу пока не определена. Ранее сообщалось, что "Сити" может быть исключен из еврокубков на один сезон.

В минувшем сезоне "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, а также Кубок английской лиги.

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