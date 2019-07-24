Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбел считает, что ван Дейк заслужил золотой мяч

Бывший защитник сборной Англии и лондонского "Арсенала" Сол Кэмпбелл не будет удивлен, если защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк станет первым защитником за длительное время, который получит "Золотой мяч.

– Вирдгила ван Дейка и Маттейса де Лигта называют одними из лучших защитников в мире в настоящий момент. Согласны ли вы с этой позицией?

– Да, но я бы отдал предпочтение ван Дейку, – приводит RТ слова Кэмпбелла. – Сложно дать объективную оценку его выступлениям, так как происходит постоянная смена поколений. Раньше было сразу много талантливых защитников, но сейчас всё иначе. Сама философия игры стала другой. Крайние защитники чаще подключаются к атакам, обороне уделяется гораздо меньше внимания. Но именно такие люди, как Вирдгил, меняют футбол.

– Кто, на ваш взгляд, является лучшим защитником в мире?

– Все зависит от множества факторов. В связи с этим я предпочитаю рассматривать способности игроков в разрезе, потому что один год может стать для тебя удачным, а другой – провальным. Если ты хочешь быть лучшим, то необходимо держать свой класс на протяжении хотя бы 10 лет, из сезона в сезон, даже тогда, когда все против тебя. В этом и заключается твоя вовлеченность. Проходишь через разные соревнования, набираешься опыта, взрослеешь.

И уже будучи возрастным спортсменом, ты должен суметь оказать сопротивление более молодым соперникам. В их возрасте ты тоже был силен и умен. Но и сейчас у тебя остались качества, которые делают тебя лучшим.

– По вашему мнению, сможет ли ван Дейк стать первым защитником за длительное время, который получит "Золотой мяч"?

– Кто знает? Я бы не удивился. Он прошел отличный путь и хорошо себя показал. Сюрпризом это точно ни для кого не станет.