В чемпионате Англии разрешат делать пять замен со следующего сезона

31 марта состоялась встреча руководителей английской премьер-лиги. На ней были приняты решения, касающиеся замен, летнего трансферного окна и мер по борьбе с коронавирусом.

С сезона-2022/23 клубам позволят использовать пять замен, три из которых можно будет сделать по ходу матча, с дополнительной возможностью замен в перерыве.

Летнее трансферное окно откроется 10 июня и закроется в ночь на 2 сентября.

Также было принято решение, что АПЛ отменит тестирование игроков и персонала на коронавирус, которое было необходимо проводить два раза в неделю.