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Бербатов: «Если болеть за «Тоттенхэм», то можно сойти с ума»

Бербатов считает, что Конте имеет повод для недовольства «Тоттенхэмом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Димитар Бербатов высказался о работе тренера Антонио Конте в лондонском клубе.

«Если болеть за «Тоттенхэм», то можно сойти с ума, — приводит слова Бербатова Football.London со ссылкой на Betfair. — Конте — страстный итальянец. Антонио не будет скрывать эмоции и делать вид, что счастлив. Он привык побеждать и остается одним из самых амбициозных тренеров».

По словам экс-нападающего, Конте необходимо поговорить с президентом клуба Дэниэлем Леви.

«Я не удивлен реакцией Конте на поражения «Тоттенхэма» и Леви не должен быть. Антонио был готов покинуть «Челси» и «Интер». И он дал понять клубу до подписания контракта, что необходимо усиление. Если они не смогут купить нужных игроков зимой, то тренер может быть недоволен», — сказал он.

После 26 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 39 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице, имея два матча в запасе.

Источник: https://www.football.london/tottenham-hotspur-fc/news/tottenham-dimitar-berbatov-antonio-conte-23208585
Антонио Конте
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Димитар Бербатов
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
8
 Тоттенхэм 24 12 3 9 31-32 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Кр. Пэлас 26 6 11 9 36-37 29
12
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 25 5 8 12 29-56 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Бернли 23 3 11 9 21-29 20
19
 Уотфорд 25 5 3 17 25-47 18
20
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
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38 тур
10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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