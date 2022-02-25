Бербатов: «Если болеть за «Тоттенхэм», то можно сойти с ума»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Димитар Бербатов высказался о работе тренера Антонио Конте в лондонском клубе.

«Если болеть за «Тоттенхэм», то можно сойти с ума, — приводит слова Бербатова Football.London со ссылкой на Betfair. — Конте — страстный итальянец. Антонио не будет скрывать эмоции и делать вид, что счастлив. Он привык побеждать и остается одним из самых амбициозных тренеров».

По словам экс-нападающего, Конте необходимо поговорить с президентом клуба Дэниэлем Леви.

«Я не удивлен реакцией Конте на поражения «Тоттенхэма» и Леви не должен быть. Антонио был готов покинуть «Челси» и «Интер». И он дал понять клубу до подписания контракта, что необходимо усиление. Если они не смогут купить нужных игроков зимой, то тренер может быть недоволен», — сказал он.