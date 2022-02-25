Клиши: «Гвардиола изменил мое представление о футболе за 10 месяцев. Он очень щепетилен»

Защитник «Серветта» Гаэль Клиши высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола изменил мое представление о футболе за 10 месяцев, — приводит слова Клиши Blick. — Чтобы понять это, надо испытать это самому. Гвардиола очень дотошный человек. Хосеп олицетворяет слова о том, что игра зависит от мелочей. Он очень щепетилен и уделяет внимание деталям семь дней в неделю, что позволяет каждому игроку становиться лучше».

Защитник выступал за «Манчестер Сити» с 2011 по 2017 год. В составе горожан 36-летний француз дважды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Английской лиги и один раз — Суперкубок Англии.

Также Клиши становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок Англии в составе «Арсенала», за который играл с 2003 по 2011 год.