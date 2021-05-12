Бывший капитан «Мачнестер Юнайтед» Валенсия завершил карьеру

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия объявил о завершении карьеры. Причиной такого решения 35-летний Валенсия назвал проблемы с коленом, сообщает The Telegraph.

В составе «МЮ» Валенсия дважды выигрывал АПЛ, становился обладателем Кубка Англии, Кубка лиги (дважды) и Суперкубка Англии (трижды). В сезоне-2016/17 он выиграл Лигу Европы.

Помимо «МЮ» Валенсия выступал за «Эль Насьональ», «Вильярреал», «Уиган» и ЛДУ Кито". В составе сборной Эквадора провел 99 матчей (7-е место в истории) и забил 11 голов.