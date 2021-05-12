«Лестер» может усилиться полузащитником «Вест Бромвича»
12:42
«Лестер» интересуется полузащитником «Вест Бромвича» Матеусом Перейрой, сообщает Daily Express.
По информации источника, «лисы» могут купить 25-летнего бразильца в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Перейра провел 32 матча за «Вест Бромвич», на его счету 11 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.express.co.uk/sport/football/1434657/Leicester-Matheus-Pereira-transfer-news-West-Brom-West-Ham-Leeds-RB-Leipzig
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