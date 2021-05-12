«Лестер» может усилиться полузащитником «Вест Бромвича»

«Лестер» интересуется полузащитником «Вест Бромвича» Матеусом Перейрой, сообщает Daily Express.

По информации источника, «лисы» могут купить 25-летнего бразильца в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Перейра провел 32 матча за «Вест Бромвич», на его счету 11 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.