«Арсенал» обыграл «Челси»
00:10
«Арсенал» обыграл «Челси» в матче 36-го тура чемпионата Англии (1:0). Единственный гол забил Смит-Роу.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
36-й тур
«Челси» — «Арсенал» — 0:1 (0:1)
Гол: Смит-Роу, 16.
«Челси»: Аррисабалага, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Зиех, 78), Зума, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью, Хаверц (Жиру, 65), Маунт, Гилмор (Хадсон-Одои, 46), Пулишич.
«Арсенал»: Лено, Мари, Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Эль-Нени, Партей, Смит-Роу, Сака (Бельерин, 65. Чемберс, 88), Обамеянг (Ляказетт, 79), Эдегор.
Предупреждение: Партей, 90+4.
Судья: Марринер.
12 мая. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
Читайте также
«Когда назначили капитаном, не понимал, сплю или нет». Сборную России на ЧМ поведет за собой защитник из КХЛ
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю