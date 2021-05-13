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«Арсенал» обыграл «Челси»

00:10

«Арсенал» обыграл «Челси» в матче 36-го тура чемпионата Англии (1:0). Единственный гол забил Смит-Роу.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

36-й тур

«Челси» — «Арсенал» — 0:1 (0:1)

Гол: Смит-Роу, 16.

«Челси»: Аррисабалага, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Зиех, 78), Зума, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью, Хаверц (Жиру, 65), Маунт, Гилмор (Хадсон-Одои, 46), Пулишич.

«Арсенал»: Лено, Мари, Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Эль-Нени, Партей, Смит-Роу, Сака (Бельерин, 65. Чемберс, 88), Обамеянг (Ляказетт, 79), Эдегор.

Предупреждение: Партей, 90+4.

Судья: Марринер.

12 мая. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

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