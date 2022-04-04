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Сегодня, 14:43

Каррагер прокомментировал шансы «Арсенала» на попадание в топ-4

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Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями по поводу шансов «Арсенала» на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона-2021/22 чемпионата Англии.

«Игры, оставшиеся до конца сезона, очень важны для Артеты и «Арсенала». Причина, по которой «Арсенал» находится в таком положении, заключается в том, что они не выступали в еврокубках в этом сезоне. Даже если они не попадут в Лигу чемпионов, они, вероятно, будут играть в Лиге Европы, и это будет большой проблемой с точки зрения возвращения в топ-4 в АПЛ. Это возможность для «Арсенала», которую они должны использовать. «Арсеналу» нужно стать четвертым. Если «Арсеналу» удастся вернуться в еврокубки, следующей задачей станет борьба за титул АПЛ с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси». Им нужен хороший центральный нападающий, который сможет поднять их на новый уровень. Возможно, центральный полузащитник тоже. Вот почему крайне важно, чтобы они попали в Лигу чемпионов с точки зрения доходов, из-за дополнительных денег», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После 30 туров АПЛ лондонцы занимают пятое место в турнирной таблице с 54 очками, столько же набрал «Тоттенхэм», идущий четвертым. У «Арсенала» два матча в запасе. 4 апреля «Арсенал» в 31-м туре АПЛ сыграет с «Кристал Пэлас». Начало — в 22.00 мск.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11661/12578763/gary-neville-tells-the-overlap-that-arsenals-premier-league-ambitions-may-be-limited-to-fourth-place
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Джейми Каррагер
0
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Микель Артета прокомментировал соперничество с Антонио Конте за место их команд в топ-4 АПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
11
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 2 : 0
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 2
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 0 : 0
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 1
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 1
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 1 : 4
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 1 : 1
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 1
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 5 : 1
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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