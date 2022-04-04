Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан раскритиковал игру полузащитника «Эвертона» Деле Алли.

«Он был пустой тратой времени в «Тоттенхэме» в течение последних двух лет, он был пустой тратой времени, когда подписал контракт с «Эвертоном». Подписание контракта было пустой тратой времени.

Надеюсь, я ошибаюсь, потому что мальчик был талантлив. Но я не думаю, что он когда-либо был на том уровне, на который люди его превозносили, говоря, что он лучшая десятка в мире", — рассказал Джордан TalkSports.

Футболист перешел в состав «ирисок» из «Тоттенхэма» в январе 2022 года. Контракт 25-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Алли сыграл за «Эвертон» шесть матчей и пока не отметился результативными действиями.