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«Его подписание — пустая трата времени». Экс-владелец «Кристал Пэлас» — об игре Деле Алли

Экс-владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан раскритиковал хавбека «Эвертона» Алли
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Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан раскритиковал игру полузащитника «Эвертона» Деле Алли.

«Он был пустой тратой времени в «Тоттенхэме» в течение последних двух лет, он был пустой тратой времени, когда подписал контракт с «Эвертоном». Подписание контракта было пустой тратой времени.

Надеюсь, я ошибаюсь, потому что мальчик был талантлив. Но я не думаю, что он когда-либо был на том уровне, на который люди его превозносили, говоря, что он лучшая десятка в мире", — рассказал Джордан TalkSports.

Футболист перешел в состав «ирисок» из «Тоттенхэма» в январе 2022 года. Контракт 25-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Алли сыграл за «Эвертон» шесть матчей и пока не отметился результативными действиями.

Источник: https://talksport.com/football/1079030/simon-jordan-dele-alli-everton-frank-lampard-transfer-tottenham/
Деле Алли
ФК Эвертон
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 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
11
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
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2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 2 : 0
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
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2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 0 : 0
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
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Лидс – Саутгемптон
 1 : 1
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
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МЮ – Лестер
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3.04 16:00
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 5 : 1
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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