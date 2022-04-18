Дайч ведет переговоры с «Бернли» о выплате 15 миллионов фунтов компенсации после увольнения

Бывший главный тренер «Бернли» Шон Дайч рассчитает получить компенсацию после увольнения из клуба, сообщает Daily Mail.

По информации источника, тренер ведет переговоры с «Бернли» о выплате 15 миллионов фунтов по контракту, рассчитанному до 2025 года.

15 апреля клуб объявил об увольнении Дайча с поста главного тренера.

50-летний англичанин возглавлял «Бернли» девять лет и 166 дней. Это был самый продолжительный период среди действующих тренеров английской премьер-лиги (АПЛ).