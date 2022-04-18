Линделеф: «Мы каждый день видим, как Роналду работает и заботится о своем теле. Его менталитет невероятен»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф прокомментировал хет-трик своего партнера по команде нападающего Криштиану Роналду в матче 33-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Норвичем» (3:2).

«Это потрясающе, — приводит слова Линделефа Mirror. — Просто невероятно то, как Криштиану продолжает забивать мячи. Мы каждый день видим, как Роналду работает и заботится о своем теле. Его менталитет невероятен. Я не знаю, что еще сказать».

В нынешнем сезоне 37-летний португалец забил 21 мяч и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 33 туров АПЛ «МЮ» набрал 54 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.