Ковачич травмировал голеностоп в матче Кубка Англии с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о травме полузащитника команды Матео Ковачича, полученного в матче 1/2 Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (2:0).

«Если Матео требуется замена, значит, у него действительно сильная боль, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — У Ковачича серьезно отек голеностоп. Будем надеяться на лучшее, но на данный момент все выглядит не слишком хорошо. Подождем результатов подробного обследования».

Напомним, что 27-летний хорват был заменен на 26-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне Ковачич забил два мяча и отдал шесть результативных передач в 40 матчах за «Челси». Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 30 туров английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» набрал 62 очка и занимает третье место в турнирной таблице. В финале Кубка Англии лондонцы сыграют с «Ливерпулем».