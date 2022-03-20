Букайо Сака раскритиковал судейство в матче против «Астон Виллы»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака раскритиковал арбитров, работающих на матче 30-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:0).

«Не хотел жаловаться, но я намеревался показать судье, что буду идти в дриблинг, такой у меня стиль игры. Поэтому мне необходимо немного больше защиты от грубости соперника», — цитирует Саку Daily Mail.

Футболист отметил, что несмотря на то, что его ноги в крови, он будет продолжать играть в таком же стиле. В этом сезоне АПЛ 20-летний хавбек забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач в 28 проведенных матчах.