Кулушевски: «Чувствовал себя ребёнком на Рождество, когда Ибрагимович говорил обо мне»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски признался, что был очень рад, узнав, что о нем говорил форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович.

«Златан открыл для Швеции двери, о которых раньше не думали. Он показал детям, что все возможно. Когда Златан заговорил обо мне, я почувствовал себя ребёнком на Рождество», — цитирует Кулушевски The Guardian.

В этом сезоне Кулушевски провел 8 матчей в АПЛ, забив 2 мяча и сделав 4 результативные передачи.

16 марта стало известно, что Ибрагимович получил приглашение в сборную Швеции на стыковые матчи ЧМ-2022.