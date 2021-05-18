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Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед»

17:10
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Лучшим футболистом сезона-2020/21 в «Манчестер Юнайтед» признан полузащитник Бруну Фернандеш, сообщает официальный сайт клуба 18 мая. Он получит приз, названный в честь сэра Мэтта Басби — знаменитого тренера команды.

Победитель был выбран по результатам голосования болельщиков. 26-летний футболист в текущем сезоне провел 56 матчей за «МЮ» во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 17 результативных передач.

Также Фернандеш стал автором лучшего гола сезона. Он победил в этой номинации благодаря голу в ворота «Эвертона».

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