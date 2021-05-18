Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед»
Лучшим футболистом сезона-2020/21 в «Манчестер Юнайтед» признан полузащитник Бруну Фернандеш, сообщает официальный сайт клуба 18 мая. Он получит приз, названный в честь сэра Мэтта Басби — знаменитого тренера команды.
He's out of this world ??— Manchester United (@ManUtd) May 18, 2021
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Победитель был выбран по результатам голосования болельщиков. 26-летний футболист в текущем сезоне провел 56 матчей за «МЮ» во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 17 результативных передач.
Также Фернандеш стал автором лучшего гола сезона. Он победил в этой номинации благодаря голу в ворота «Эвертона».
It simply had to be him ???@B_Fernandes8's stunning strike v Everton is our ??? ?? ??? ??? ??#MUFC #MUFCPOTY— Manchester United (@ManUtd) May 18, 2021
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