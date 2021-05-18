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Уолкотт договорился о контракте с «Саутгемптоном»

16:30
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Нападающий «Саутгемптона» Тео Уолкотт останется в клубе после окончания сезона. Стороны договорились о подписании двухлетнего контракта.

Уолкотт выступает за «Саутгемптон» на правах аренды. При этом контракт игрока с «Эвертоном» рассчитан до конца нынешнего сезона. Таким образом, летом англичанин достанется «Саутгемптону» бесплатно.

В сезоне-2020/21 Уолкотт провел 24 матча за «Саутгемптон», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.southamptonfc.com/news/2021-05-18/announcement-theo-walcott-southampton-agreement-in-principle-permanent-transfer

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