Уолкотт договорился о контракте с «Саутгемптоном»
16:30
Нападающий «Саутгемптона» Тео Уолкотт останется в клубе после окончания сезона. Стороны договорились о подписании двухлетнего контракта.
Уолкотт выступает за «Саутгемптон» на правах аренды. При этом контракт игрока с «Эвертоном» рассчитан до конца нынешнего сезона. Таким образом, летом англичанин достанется «Саутгемптону» бесплатно.
В сезоне-2020/21 Уолкотт провел 24 матча за «Саутгемптон», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://www.southamptonfc.com/news/2021-05-18/announcement-theo-walcott-southampton-agreement-in-principle-permanent-transfer
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