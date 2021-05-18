Уолкотт договорился о контракте с «Саутгемптоном»

Нападающий «Саутгемптона» Тео Уолкотт останется в клубе после окончания сезона. Стороны договорились о подписании двухлетнего контракта.

Уолкотт выступает за «Саутгемптон» на правах аренды. При этом контракт игрока с «Эвертоном» рассчитан до конца нынешнего сезона. Таким образом, летом англичанин достанется «Саутгемптону» бесплатно.

В сезоне-2020/21 Уолкотт провел 24 матча за «Саутгемптон», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи.