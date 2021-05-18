Кавани ударом с 40 метров открыл счет в матче с «Фулхэмом»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отметился голом в матче 37-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма». Он отличился на 15-й минуте.

Уругваец ударом метров с 40 перебросил вратаря гостей Альфонса Ареола. После первого тайма «МЮ» ведет 1:0.

34-летний футболист проводит 38-й матч за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне. В его активе 16 голов и шесть результативных передач.