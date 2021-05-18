Кавани ударом с 40 метров открыл счет в матче с «Фулхэмом»
20:59
Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отметился голом в матче 37-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма». Он отличился на 15-й минуте.
Cavani Goal... Absolute beauty?— Semper Fi?? (@i_am_yemmy) May 18, 2021
Goosebumps Everytime@ManUtdInPidgin#mufc pic.twitter.com/RCKMKhh9sY
Уругваец ударом метров с 40 перебросил вратаря гостей Альфонса Ареола. После первого тайма «МЮ» ведет 1:0.
34-летний футболист проводит 38-й матч за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне. В его активе 16 голов и шесть результативных передач.
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