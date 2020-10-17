Бруну Фернандеш не забил пенальти впервые за 1659 дней
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не реализовал пенальти в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла». Хавбек не забил гол с 11-метровой отметки впервые за 1659 дней.
Предыдущие 18 попыток подряд (включая 10 в составе «МЮ») для Фернандеша оканчивались успехом.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.