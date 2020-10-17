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Бруну Фернандеш не забил пенальти впервые за 1659 дней

23:30
&quot;Ньюкасл&quot; - &quot;Манчестер Юнайтед&quot;. Карл Дарлоу отражает пенальти Бруну Фернандеша. Фото АПЛ
&quot;Ньюкасл&quot; - &quot;Манчестер Юнайтед&quot;. Карл Дарлоу отражает пенальти Бруну Фернандеша. Фото АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не реализовал пенальти в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла». Хавбек не забил гол с 11-метровой отметки впервые за 1659 дней.

Предыдущие 18 попыток подряд (включая 10 в составе «МЮ») для Фернандеша оканчивались успехом.

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Юнайтед

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