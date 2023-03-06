Бруну Фернандеш: «МЮ» может упасть, но потом обязательно поднимется»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:7).

«Этот матч очень удручает, разочаровывает и печалит нас, потому что это действительно плохой результат. Мы приехали сюда с другим настроем. Первый тайм был действительно хорош с нашей стороны, у нас было много моментов. Я думаю, мы контролировали большую часть первого тайма, а они создали не так уж много.

Во втором тайме мы пытались идти вперед и забивать голы, но немного потеряли равновесие. Мы оставили слишком много пространства позади себя, в будущем должны избегать этого.

Матч идут интенсивно и быстро друг за другом. В прошлом у нас были неудачи, и мы всегда возвращались после них. Это то, что представляет собой «Манчестер Юнайтед», — мы можем упасть, но потом обязательно поднимемся», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное поражение от «Ливерпуля» за всю историю противостояния команд.

«Ливерпуль» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками, «Манчестер Юнайтед» идет на третьей строчке с 49 очками.