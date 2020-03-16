Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом февраля в АПЛ, сообщает пресс-служба турнира.





Португалец получил награду в первый же месяц выступлений в АПЛ. Он перешел в «МЮ» из «Спортинга» 29 января 2020 года за 55 миллионов евро.

В феврале Фернандеш отыграл все три матча «красных дьяволов» в чемпионате без замен и помог команде одержать победы над «Челси» (2:0) и «Уотфорда» (3:0). На счету 25-летнего полузащитника «МЮ» 1 гол и 2 результативных передачи в февральских матчах АПЛ.

Соревнования во всех дивизионах Англии поставлены на паузу в связи с пандемией коронавируса.