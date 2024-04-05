Бруну Фернандеш: «Мне не нужно ничего говорить одноклубникам после такого поражения от «Челси»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение от «Челси» (3:4) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Это расстраивает. Это поражение трудно принять. Мы хорошо контролировали ситуацию в последние несколько минут. Но они получили два шанса и забили два гола. В последних играх мы пропустили слишком много. Речь идет о защите своей штрафной. Мне не нужно ничего говорить одноклубникам. Если мне необходимо что-то говорить в такой ситуации, это проблема, потому что «МЮ» — топ-клуб», — цитирует BBC Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 очка и поднялся на 10-ю строчку.