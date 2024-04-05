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Клопп — о матче с «Шеффилд Юнайтед»: «Ливерпулю» пришлось копать очень глубоко»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру команды в победном матче против «Шеффилд Юнайтед» в 31-м туре АПЛ (3:1).

«Нам пришлось копать очень глубоко, но это нормально. У нас был хороший настрой, но во многих моментах мы показали не лучший футбол. Мы увидели, как быстрые передачи могут изменить ход игры, после 60-й минуты, Гол Мак Аллистера полностью изменил ход игры, третий гол тоже был замечательный. Первый гол Дарвин Нуньес сделал сам. Это было сложно, но мы могли играть лучше, и мы это сделали, чтобы победить», — приводит ВВС слова Клоппа.

«Ливерпуль» набрал 70 очков и вернулся на первое место в АПЛ, снова обойдя «Арсенал» (68). «Шеффилд» с 15 очками продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре мерсисайдцы сыграют против «Манчестер Юнайтед», а «клинки» встретятся с «Челси». Обе игры пройдут 7 апреля.

 

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/68429016
ФК Ливерпуль
ФК Шеффилд Юнайтед
Юрген Клопп
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«Челси» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» благодаря двум голам Палмера в концовке встречи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 30 21 7 2 70-28 70
2
 Арсенал 30 21 5 4 72-24 68
3
 Ман. Сити 30 20 7 3 67-29 67
4
 Астон Вилла 31 18 5 8 63-46 59
5
 Тоттенхэм 30 17 6 7 62-44 57
6
 МЮ 30 15 3 12 43-44 48
7
 Вест Хэм 31 12 9 10 50-55 45
8
 Ньюкасл 30 13 5 12 64-52 44
9
 Брайтон 30 11 10 9 51-46 43
10
 Челси 29 12 7 10 53-50 43
11
 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43-47 42
12
 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
13
 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14
 Кр. Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
15
 Брентфорд 31 7 7 17 42-55 28
16
 Эвертон 30 8 8 14 31-42 26
17
 Нот. Форест 31 7 8 16 39-53 25
18
 Лутон Таун 31 5 7 19 43-64 22
19
 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20
 Шеффилд Юн. 30 3 6 21 28-80 15
Результаты / календарь
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38 тур
2.04 21:30
Нот. Форест – Фулхэм
 3 : 1
2.04 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 1
2.04 21:45
Борнмут – Кр. Пэлас
 1 : 0
2.04 21:45
Бернли – Вулверхэмптон
 1 : 1
2.04 22:15
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
3.04 21:30
Арсенал – Лутон Таун
 2 : 0
3.04 21:30
Брентфорд – Брайтон
 0 : 0
3.04 22:15
Ман. Сити – Астон Вилла
 4 : 1
4.04 21:30
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
 3 : 1
4.04 22:15
Челси – МЮ
 4 : 3
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 22 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 27 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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