Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в матче 26-го тура АПЛ. Хавбек отметился результативной передачей.

— Я чувствую себя прекрасно, счастлив сыграть в этой сложной встрече, — приводит слова португальца BBC. — Нам нужно было выиграть, мы можем лучше действовать с мячом. «Челси» очень хорошо владеет им.

Чувствую себя хорошо. Я играю за самый большой клуб Англии — мечта, ставшая явью.