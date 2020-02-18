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Бруну Фернандеш: «Играю за самый большой клуб Англии — мечта, ставшая явью»

01:19
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в матче 26-го тура АПЛ. Хавбек отметился результативной передачей.

— Я чувствую себя прекрасно, счастлив сыграть в этой сложной встрече, — приводит слова португальца BBC. — Нам нужно было выиграть, мы можем лучше действовать с мячом. «Челси» очень хорошо владеет им.

Чувствую себя хорошо. Я играю за самый большой клуб Англии — мечта, ставшая явью.

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