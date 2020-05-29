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Брендан Роджерс сообщил, что переболел коронавирусом

17:28
Брендан Роджерс. Фото AFP
Брендан Роджерс. Фото AFP
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что вместе с супругой переболел коронавирусом.

— Мы с женой заразились практически сразу же, как только сезон приостановили, — приводит BBC Leicester слова Роджерса. — Через неделю стало тяжело, я практически не чувствовал запаха и вкуса. Сил почти не было, даже ходить практически не мог. У жены — то же самое. Такое ощущение, будто взбираешься на Килиманджаро — чем выше поднимаешься, тем сложнее дышать. Условно, даже 10 метров не пройти. Пробовал бегать — не получалось. Прибавьте к этому слабость, отсутствие аппетита. Не чувствовал вкуса практически три недели.

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