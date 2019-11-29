Главный тренер «Лестера» Брэндан Роджерс развеял слухи о возможной работе в «Арсенале». Должность главного тренера лондонцев остается вакантной после сегодняшнего увольнения Унаи Эмери. Исполняющим обязанности назначен Фредди Юнгберг.

— То, что ходят слухи, вполне естественно, — цитирует Daily Mirror Роджерса. — Если у тебя дела идут хорошо, люди хотят отнять у вас то, что вам нравится.

Всегда называется много имен. Но мы сейчас в начале чего-то важного и захватывающего. У меня очень хорошие отношения с игроками и персоналом.

«Арсенал» — потрясающий клуб. Один из лучших в стране. Если руководство решило уволить Унаи, уверен, у них есть есть идеи о том, кого они хотят пригласить. После увольнения тренера всегда есть разочарование. Унаи зарекомендовал себя в течение многих лет. Я ему сочувствую.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Лестер» занимает второе место, «Арсенал» — восьмое.