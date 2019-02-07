"Брайтон" вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв "Вест Бромвич"

"Вест Бромвич" проиграл "Брайтону" в ответном матче 1/16 финала Кубка Англии (1:3). Дубль в составе победителей оформил Гленн Маррей.
В первой встрече была зафиксирована нулевая ничья.
Кубок Англии
1/16 финала
Ответный матч
"Вест Бромвич Альбион" - "Брайтон & Хоув" - 1:3 (0:0)
Голы: Бартли, 77 (1:0). Андоне, 82 (1:1). Маррей, 104 (1:2). Маррей, 117 (1:3).
"Брайтон & Хоув": Баттон, Бруно (Бонг, 105), Балогун, Берн, Бернарду, Каяль, Биссума (Преппер, 88), Кноккарт, Джаханбахш (Маррей, 101), Андоне, Дьекереш (Локадиа, 79).
Предупреждение: Биссума, 81.
Судья: Тирни.
6 февраля. Вест Бромвич. Стадион "The Hawthorns".
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