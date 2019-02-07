01:48 | Футбол — Англия

"Брайтон" вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв "Вест Бромвич"

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"Вест Бромвич" проиграл "Брайтону" в ответном матче 1/16 финала Кубка Англии (1:3). Дубль в составе победителей оформил Гленн Маррей.

В первой встрече была зафиксирована нулевая ничья.

Кубок Англии 

1/16 финала 

Ответный матч

"Вест Бромвич Альбион" - "Брайтон & Хоув" - 1:3 (0:0)

Голы: Бартли, 77 (1:0). Андоне, 82 (1:1). Маррей, 104 (1:2). Маррей, 117 (1:3).

"Брайтон & Хоув": Баттон, Бруно (Бонг, 105), Балогун, Берн, Бернарду, Каяль, Биссума (Преппер, 88), Кноккарт, Джаханбахш (Маррей, 101), Андоне, Дьекереш (Локадиа, 79).

Предупреждение: Биссума, 81.

Судья: Тирни.

6 февраля. Вест Бромвич. Стадион "The Hawthorns".

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/

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