«Брайтон» интересуется полузащитником «Челси» Галлахером

«Брайтон» входит в число клубов, заинтересованных в полузащитнике «Челси» Коноре Галлахере, сообщает talkSport.

По информации источника, лондонский клуб готов продать 23-летнего англичанина.

Контракт Галлахера с «Челси» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 45 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.