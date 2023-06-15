«Лестер» хочет назначить главным тренером клуба ассистента Гвардиолы Мареску

«Лестер» близок к назначению Энцо Марески новым главным тренером, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры с ассистентом главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы находятся на финальной стадии, детали обсуждаются. 43-летний Мареска должен подписать контракт в ближайшее время.

Информируется, что итальянец готов покинуть «Манчестер Сити» и штаб Гвардиолы.

Мареска только один раз был главным тренером большого клуба. Он в 2021 году руководил «Пармой», откуда был уволен после 5 месяцев работы.