Агуэро: «Холанн слишком привык к Германии. Он думал, что будет один, а потом ван Дейк сказал ему: «Добро пожаловать в АПЛ»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оценил дебют форварда Эрлина Холанна в манчестерском клубе.

22-летний норвежец вышел в стартовом составе «горожан» на матч за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:3) и не отметился результативными действиями.

«Холанн слишком привык к Германии. Он думал, что будет один, а потом ван Дейк сказал ему: «Добро пожаловать в АПЛ».

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» 1 июля 2022 года. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.