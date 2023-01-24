«Борнмут» близок к покупке форварда «Вильярреала» Джексона за 25 миллионов евро

«Борнмут» ведет переговоры по трансферу нападающего «Вильярреала» Николасан Джексона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб предложил за 21-летнего сенегальца около 25 миллионов евро, стороны практически согласовали все условия сделки.

Джексон выступает за «Вильярреал» с июля 2019 года, в сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 24 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.