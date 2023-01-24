Тиагу Силва близок к продлению контракта с «Челси»

Защитник «Челси» Тиагу Силва близок к продлению контракта с клубом, утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, английская команда готова подписать с 38-летним бразильцем соглашение до конца июня 2024 года. Нынешнее соглашение действует до конца июня 2023 года.

Тиагу Силва выступает за «Челси» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист сделал 2 голевых передачи в 23 матчах за клуб во всех турнирах.